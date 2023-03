I Macchinisti di Trenitalia donano un defibrillatore alla ’Portanova’

Il treno della generosità è sempre in viaggio. Anche quando i macchinisti sono in pensione. E’ stato inaugurato ieri alla scuola materna Portanova di Colle, il defibrillatore donato dai Macchinisti Trenitalia Siena pensionati del 2021 – che hanno destinato a questo scopo la somma raccolta durante la loro festa di uscita dal lavoro – e Siena Cuore, atto finale di un percorso iniziato un anno fa che ha visto anche la formazione di docenti e bambini della primaria per l’uso dell’apparecchiatura.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alessandro Donati e gli assessori Serena Cortecci e Stefano Nardi, a fianco della preside Monica Martinucci, del presidente di Siena Cuore, Juri Gorelli, e del referente dei Macchinisti Trenitalia pensionati 2021, Giuseppe Cundari. I veri protagonisti sono stati i bambini ed il loro coro di ringraziamento, che ha inumidito gli occhi di tutti. "Grazie ai Macchinisti Trenitalia che hanno contribuito all’acquisto – le parole del primo cittadino – e grazie a Siena Cuore per l’ importantissima attività di formazione e sensibilizzazione che fa tra i bambini, perché inizino a capire l’importanza della solidarietà e dell’aiuto agli altri. Oggi è una giornata molto importante per la sicurezza di tutti". "Per Siena Cuore essere qui è un onore – commenta Juri Gorelli – La risposta della scuola e dell’amministrazione è stata massima, la partecipazione del personale, della preside, del sindaco, degli assessori e di tanti genitori ci ha riempiti di gioia. Il volontariato continua ad esserci nonostante la crisi".

"Siamo orgogliosi dell’accoglienza che abbiamo ricevuto in questa scuola e dall’amministrazione della città – afferma Giuseppe Cundari – Vogliamo il bene della collettività e abbiamo deciso di impegnare i soldi raccolti per una buona causa come questa".