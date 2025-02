’I Giove-dì Libri’ al Campansi. La cultura nei luoghi dell’assistenza

Arriva la rassegna ‘I Giove-dì Libri’. A organizzarla sono Betti Editrice e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Città di Siena. La serie di presentazioni si svolgerà nella sala conferenze della residenza Campansi (in via Campansi, 18) e vuole offrire l’opportunità al pubblico di scoprire e approfondire i libri editi dalla Betti Editrice. Si comincia questa settimana (giovedì 20) alle 17.30, orario che resterà fisso per tutto il programma, con la presentazione di ‘Saponette’ di Alessandra Belardini. Una storia che ha come protagonista Caterina Felici, appena trasferita a Trieste dalla sua amata Roma, per un incarico da commissario di Polizia. Ogni incontro vedrà la presentazione di una nuova pubblicazione, con interventi di autori, esperti e curatori, che dialogheranno con il pubblico per condividere curiosità, temi e motivazioni che hanno ispirato le opere. "L’iniziativa ‘I Giove-dì Libri’ è per noi e per i nostri autori un’occasione unica per avvicinare i lettori e creare un dialogo diretto con loro – afferma Luca Betti, proprietario e editore della Betti Editrice –. Abbiamo deciso di toccare varie tematiche, dal giallo passando per la storia, ma anche la poesia. La scelta è stata quella di creare un appuntamento con la prospettiva che possa perdurare nel tempo. La decisione di puntare sul giovedì volendo è anche simbolica. L’idea è quella che le presentazioni e gli incontri possano richiamare l’importanza della cultura nella nostra quotidianità o meglio, nella nostra settimana. Siamo entusiasti di poter condividere questo progetto con i nostri autori creando una vera e propria rassegna di presentazioni con temi che sono care alla nostra casa editrice".

"Con piacere accogliamo nei nostri locali l’iniziativa dell’editore Betti – commenta Guido Pratesi, presidente di Asp Città di Siena - per valorizzare il Campansi come mezzo di incontro con la città. I nostri residenti hanno prevalentemente bisogno di un contatto continuo con il resto della società e come Asp vogliamo valorizzare le nostre strutture per realizzare questo tipo di eventi". Il 6 marzo una serata dedicata ai libri gialli. Il 13 marzo si parlerà di clima con Silvano Focardi. Il 20 il tema saranno i quartieri Petriccio e Ravacciano. Il 27 Siena e il dominio napoleonico 1799-1814. Il 3 aprile Siena nell’anno 1944. Storie e curiosità. Il 10 aprile poesie contemporanee.

Riccardo Bruni