I cittini raccontano il Palio Opere in mostra nell’Entrone

Grande successo nel Cortile del podestà per "Sòna, Sòna Campanella", la mostra voluta dal Comitato amici del Palio che si è recato nelle scuole per raccontare le tradizioni della nostra città legate alla Festa e alle Contrade. Un’esposizione dei lavori realizzati dai bambini, impreziosita da una serie di elaborati provenienti anche dagli alunni de "La Scuola - International School" di San Francisco, negli Stati Uniti, coordinati da due docenti senesi. L’ingresso alla Mostra che prosegue fino a domani è gratuito. Il ricavato delle donazioni volontarie andrà in beneficenza all’associazione "Le Coccinelle".