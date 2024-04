I ’100 canti di Dante per Siena’. Oggi in scena in Piazza e al Comune

Tra le stanze di Palazzo Pubblico, come tra le pagine di un libro, immersi nella poesia immortale di Dante Alighieri. Oggi è il giorno di ‘100 Canti per Siena’, la lettura integrale della Divina Commedia, a cui daranno voce 501 cantori. La manifestazione, ideata dall’associazione Culter e Stazione Utopia in collaborazione con il Comune di Siena, quest’anno tocca la quarta edizione, accompagnata dallo straordinario entusiasmo di un eterogeneo coro di cantori che ogni anno si ripropone, composto da semplici curiosi, appassionati, partecipanti spinti dall’idea di passare una giornata diversa, artisti, studenti, bambini e detenuti. La maratona inizierà alle 10 da piazza del Campo, dove, dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli leggerà il I Canto dell’Inferno.

Alle 10.30 la lettura proseguirà nelle tre postazioni all’interno del Palazzo Pubblico: nei Magazzini del sale per l’Inferno, al Museo Civico per il Purgatorio, nella Loggia dei Nove per il Paradiso. Cinque ore di lettura in contemporanea delle tre cantiche, che si concluderà alle 16.15 quando tutti i cantori e le cantrici leggeranno coralmente il XXXIII Canto del Paradiso in Piazza del Campo, davanti a Fonte Gaia. Ospiti speciali della manifestazione la Big Band del Liceo Musicale Piccolomini di Siena diretta da Klaus Lessmann, che presenta un’inedita performance di musica e poesia nel cortile del Palazzo del Rettorato, il Coro di Ateneo e un gruppo di bambine e bambini della scuola dell’infanzia Pinocchio di Monteriggioni, che si esibiranno in un interludio dantesco creato per l’occasione.

E sempre al Rettorato sarà anche possibile parlare con l’avatar di Dante Alighieri creato dal Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’Università degli Studi di Siena. "Un momento celebrativo della nostra storia e del nostro patrimonio artistico – afferma il sindaco, Nicoletta Fabio – un evento diffuso che vede ormai da diversi anni la partecipazione di istituzioni e cittadini, cantori per un giorno, uniti dalla lingua di Dante. Un’occasione unica per vivere le stanze di Palazzo da una prospettiva diversa attraversando sale e affreschi che diverranno per un giorno un grande palcoscenico culturale".