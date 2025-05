Guasto all’Ospedale di Nottola . Stop all’acqua fredda . Disagi da sabato a domenica sera

Disagi in arrivo nel fine settimana all’Ospedale di Nottola. L’Asl Toscana Sud Est comunica infatti che a causa di un guasto imprevisto all’impianto di distribuzione dell’acqua fredda che interessa tutto l’ospedale di Nottola, per consentire la più rapida riparazione dello stesso, è necessario interrompere l’erogazione dell’acqua fredda da dalle 20 di domani alle 20 circa di domenica.

L’interruzione dell’erogazione non interesserà l’acqua calda, pertanto tutte le utenze dotate di miscelatore erogheranno acqua alla temperatura massima di 35°C, in quanto non sarà possibile il controllo della temperatura tramite miscelazione al terminale.

I maggiori disservizi si avranno a carico dei servizi igienici presenti nel presidio sanitario, in quanto non sarà possibile il rifornimento dell’acqua dello scarico. Per tale motivo, in tutte le zone di attesa e ambulatoriali i bagni saranno interdetti all’uso sia per il personale interno dell’ospedale che per pazienti e visitatori. In caso di necessità, l’utenza, compresa quella del Pronto Soccorso, dovrà rivolgersi al personale sanitario che consentirà l’accesso alle toilette e fornirà le indicazioni del caso.

Non appena l’intervento sarà terminato, la situazione tornerà alla normalità con la riapertura di tutti bagni.