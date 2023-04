Gsk, nuovi investimenti Il parco scientifico cresce

di Orlando Pacchiani

Era il biennio 2010-2011, ai tempi della Novartis, quando veniva messo a punto il progetto del Piano complesso di intervento per il “Parco scientifico tecnologico“, nella collina dei vaccini. Ora quell’idea viene recuperata con la proposta di variante al Piano operativo ma decisamente modificata e non solo perché è cambiato il soggetto attuatore, con Gsk che conferma la volontà di investire ancora nel sito senese. Sono cambiate le esigenze operative, ovviamente, e gli stessi strumenti urbanistici.

Il progetto comporta una riorganizzazione degli spazi e nuova edificazione (in parallelo all’eliminazione di strutture non più utili) per circa 27mila metri quadri, in varie parti dell’area Gsk, con circa 900 metri quadri in ampliamento.

Previsti, a compensazione, un "ampliamento e cessione della sede stradale tra l’area ex Park Hotel e la scuola dell’infanzia", la realizzazione di parcheggi a raso in via Strozzi e lungo via Milanesi. All’interno del perimetro Gsk saranno realizzati un nuovo "parcheggio a raso alberato" e tre parcheggi interrati, al massimo di tre piani.

L’intervento, si specifica tra l’altro nella relazione di Gsk, "ha carattere puntuale e non comporta consumo di suolo in territorio aperto, non comporta incremento al dimensionamento". Gli obiettivi sono "riperimetrazione dell’area al netto degli interventi già attuati dal Pci “Parco scientifico tecnologico”, in modo da poter individuare, sull’area d’interesse la razionale disposizione di strutture, spazi e servizi mediante la consistente riduzione della superficie edificata; individuazione, per l’edificato esistente, di una categoria di intervento adeguata che, tenendo conto della straordinaria importanza del sito in oggetto e dell’attività ivi condotta, ne possa consentire lo sviluppo e l’adeguamento tecnologico; aggiornamento, secondo l’effettivo stato dei luoghi e degli immobili, dei contenuti della scheda Villa Gori".

Sempre sul fronte urbanistico, l’assessore Michele Capitani detta i tempi per la variante allo Stellino: "Entro 30-40 giorni partiranno i lavori per la nuova bretella via Fiorentina-strada fime, comunque aprirà prima del nuovo supermercato".