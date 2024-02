Grande successo per ’Palestretteinsieme’. Raccolti fondi per aiutare gli alluvionati

Grande successo per ’Palestretteinsieme’, evento che ha unito varie palestre senesi nel segno della solidarietà. Tanti i partecipanti negli spazi dell’ex caserma di Santa Chiara (messi a disposizione dalla Contrada del Nicchio) che hanno preso parte a un’intera giornata di fitness per raccogliere fondi a sostegno delle palestre alluvionate di Campi Bisenzio e Pontedera. La kermesse, aperta a tutti, è stata promossa da Monica Valacchi, insegnante della palestra President, con le colleghe Annarita Cioncolini del Fuori Asse e Cecilia Morbidelli della Gymnica 2000. Insieme hanno coinvolto altre colleghe senesi per realizzare l’iniziativa benefica. Ospiti dell’evento saranno Valeria Milanesi ed Elisa Fabbri, che con il loro lavoro vogliono contribuire al successo delle nozze tra fitness e solidarietà. La manifestazione ha offerto attività motorie sia di tipo olistico (pilates eyoga) sia di tipo dinamico (arti maerziali, tabata, funzionale, body core), aperte a tutti dalle 10 alle 17.

Il ricavato esclusivamente a offerta sarà devoluto ad attività già contattate e verrà consegnato personalmente dalle organizzatrici dell’evento senese ai colleghi alluvionati.