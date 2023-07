Gozzi, martedì i funerali In tre sotto inchiesta

Si terranno martedì i funerali di Paolo Gozzi, a quasi un mese dall’incidente del 4 luglio sulla strada Grossetana, all’altezza di Sant’Andrea, e del decesso avvenuto tre giorni dopo al policlinico di Santa Maria alle Scotte. La famiglia ha comunicato che a partire da domani alle 10 avverrà l’esposizione all’obitorio delle Scotte, mentre martedì mattina alle 10 sarà nell’oratorio della sua Chiocciola. Alle 15.15 il feretro effettuerà il saluto alla Piazza, poi proseguirà per San Rocco a Pilli dove si svolgerà la

funzione religiosa nella chiesa di San Bartolomeo alle 16.30. Gozzi riposerà nel cimitero locale accanto all’amato babbo. Le famiglie Gozzi, Pepi, Fontanelli e Capperucci hanno diffuso un messaggio "per ringraziare con tutto il cuore per la vicinanza", che da molte parti le ha sostenute in questo periodo durissimo.

Al dolore per la tragica morte, si è aggiunta l’inchiesta giudiziaria che ha allungato i tempi per la celebrazione delle esequie.

Venerdì mattina il pubblico ministero Nicola Marini ha formalizzato l’incarico per l’effettuazione dell’autopsia al medico legale Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa. L’esame si è svolto nella stessa mattinata, Di Paolo comunicherà entro novanta giorni gli esiti dell’autopsia.

Un passaggio chiave per chiarire gli aspetti dell’inchiesta, che ha portato all’iscrizione di tre persone nel registro degli indagati. Si tratta della donna al volante dell’auto coinvolta nell’incidente e di due sanitari delle Scotte. Nel primo caso è ipotizzato l’omicidio stradale, nel secondo l’omicidio colposo in conseguenza di errore sanitario.

Si tratta in sostanza di capire se Gozzi è deceduto per le conseguenze dell’incidente oppure se qualcosa non ha funzionato nelle procedure sanitarie che sono state seguite alle Scotte.

E l’esame svolto sul corpo dell’uomo potrebbe essere in grado di rivelare qualche dettaglio fondamentale sull’accaduto. All’autopsia hanno assistito anche i periti delle parti coinvolte.

Ora famiglia e amici, la Contrada e i tanti conoscenti che Gozzi aveva incontrato nella sua vita anche di showman, potranno rendergli l’ultimo saluto a partire da domani mattina, fino a martedì pomeriggio quando si celebreranno i funerali a San Rocco.

O.P.