Gli studenti e la loro musica

Concerti di Natale per gli alunni dell’indirizzo musicale della media Leonardo Da Vinci di Poggibonsi (Istituto comprensivo 2). Due gli appuntamenti. Martedì 19 dicembre alle 17 nell’atrio della scuola in via Aldo Moro, gli studenti delle classi prima, seconda e terza degli indirizzi musicali eseguiranno brani approfonditi durante le lezioni settimanali. Inoltre giovedì 21, dalle 16, le singole aule della Leonardo Da Vinci ospiteranno i concerti individuali di Natale delle sezioni di strumento dell’indirizzo musicale.