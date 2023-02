L’Asl sud est ha sottoscritto una convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore per l’inserimento dei reparti di Ortopedia e Traumatologia, fra i quali quello di Nottola a Montepulciano, nella rete formativa della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’università con sede a Roma. L’accordo, per 5 anni, prevede l’invio di medici specializzandi che anziché effettuare la formazione all’interno dell’ateneo, svolgeranno il programma formativo in tre ospedali Asl. "Avere medici in formazione della Cattolica nel nostro presidio – dice Marco Mocchi direttore di Ortopedia a Nottola – ci consente di usufruire di un aiuto in questo frangente di difficoltà nel reperire personale già specialista e per il nostro reparto è stimolo per incrementare la produzione scientifica".