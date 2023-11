Gli ’angeli’ salvavita. Siena Cuore assegna 34 premi e 10 menzioni

A Palazzo Patrizi l’associazione Siena Cuore ha conferito i Premi BLSD Angel 2023: assegnati 34 premi, 10 menzioni speciali e segnalati 3 episodi con protagonisti non rintracciati. Da tutta la regione sono arrivati coloro che grazie alla formazione e alla cultura dell’emergenza-urgenza sono stati in grado di intervenire in situazioni di emergenza riuscendo ad attivare la macchina dei soccorsi. Disparate le situazioni, dalla strada, al mare, ai campi di calcio: tutti laici, molti giovani, comunque persone che responsabilmente a suo tempo nelle loro aziende, associazioni, circoli, palestre o scuole hanno fatto i corsi di BLSD o manovre salvavita per essere in grado di intervenire in caso di emergenza. Quest’anno ben 10 menzioni speciali che per la prima volta hanno coinvolto anche addetti ai lavori che si sono messi in contatto con coloro che si trovavano sul posto dell’emergenza.