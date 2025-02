’Giubilo in Siena’. Conforti presenta l’iniziativa di ReS

Si è tenuto venerdì, nella sede di Confindustria Toscana Sud, l’incontro per presentare ’Giubilo in Siena’, organizzato da ReS e da Confindustria Toscana Sud. L’incontro è stato moderato da Virginia Masoni, con la relazione di Alessandro Conforti, responsabile di Res Toscana, e gli interventi di Marco Busini, vicepresidente Confindustria Toscana Sud, e Michela Berti, responsabile della redazione de La Nazione Siena. "Giubilo in Siena è un progetto per valorizzare le eccellenze artistiche e culturali del territorio mettendole a sistema", ha affermato Conforti.