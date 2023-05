Gita scolastica, blitz dei vigili Multe per migliaia di euro all’autista, via punti dalla patente

di Laura Valdesi

SIENA

La gita, il momento più bello. Tutti insieme, alcuni giorni lontano da casa. Erano 65 gli studenti del Liceo delle scienze umane ed economico sociale del ’Piccolomini’, divisi in due pullman. Pronti a partire per l’Isola d’Elba insieme ai docenti. Poi la brutta sorpresa: arriva la polizia Municipale per fare i controlli ai mezzi al termine dei quali uno degli autisti non si può mettere al volante. "Non ha rispettato i tempi di riposo", fa sapere più tardi il Comune. Vengono contestate altre infrazioni al codice della strada. "In totale violazioni per alcune migliaia di euro, oltre a numerosi punti della patente di guida tolti", spiega la polizia municipale. Che, insieme alla Polstrada, svolge periodicamente verifiche per garantire la sicurezza dei ragazzi che vanno in gita. Bene i controlli, per carità. Ma per i ragazzi che dovevano andare all’Elba per tre giorni è stato un brutto colpo. Tutti dispiaciuti e amareggiati perché vedevano sfumare il loro sogno. "L’agenzia, con cui eravamo in diretto contatto, ha cercato soluzioni alternative. Serviva un altro autista ma è stato impossibile reperirlo. Così non è rimasto altro che usare l’unico dei due conducenti in regola per fare la spola con Piombino. E’ partito un primo gruppo, noi siamo rimasti alcune ore ad aspettare nel piazzale, giocando a pallavolo, siamo stati al bar. Ci ha raggiunto anche il preside Federico Frati", racconta un’insegnante mentre si trova ancora sul pullman diretto a Piombino con la collega e gli altri 25 studenti. L’agenzia, aggiunge, ha sostituito il traghetto con uno successivo e l’attività pomeridiana prevista per i ragazzi sarà recuperata. Insomma, disagio a parte la gita comunque si svolgerà. "Bene vengano i controlli", conclude l’insegnante.

Già nei mesi di aprile e maggio sia la Stradale che la Municipale di Siena si sono suddivise il lavoro svolgendo verifiche sulla regolarità dei mezzi in partenza per le gite scolastiche. In linea di massima si registra il tasso alcolemico dei conducenti, i tempi appunto di guida e di riposo, copertura assicurativa e assunzione. Nel mirino anche l’usura dei pneumatici, l’efficienza dei fari, la dotazione di cinture di sicurezza, oltre a cassetta di pronto soccorso e indicazione sul retro del veicolo della velocità massima consentita. "I controlli proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico", assicurano i vigili urbani.