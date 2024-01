Giorno della memoria in aula

Si aprirà questa mattina alle la seduta straordinaria del consiglio comunale, in occasione del Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. All’inizio della seduta è previsto un intervento sul tema ’Per una riflessione sulla Shoah. Uno sguardo sull’ltalia e al caso senese’ di Massimo Bianchi del dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Universita degli studi. I lavori proseguiranno con le interrogazioni. Tra gli argomenti trattati, le iscrizioni alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria; i cassonetti di raccolta rifiuti in via delle Luglie; lo stato di manutenzione del manto stradale di via Mentana.Quindi lla fruibilità dello stadio e il completamento della Due Mari, i lavori di adeguamento dell’uscita di sicurezza del cinema Nuovo Pendola e agli interventi nel parco di Villa Rubini Manenti.

Infine l’interrogazione sul Biotecnopolo e sul Centro nazionale antipandemico; quella sul ’Piano operativo di valorizzazione turistica della città di Siena’, i centri di aggregazione giovanile, le criticità e preoccupazioni degli abitanti di Fontebranda per viabilità, parcheggi, servizi e illuminazione nella zona.