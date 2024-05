Giornate di orientamento. Al Sarrocchi l’incontro con gli Its

L’Istituto Sarrocchi organizza giornate di orientamento scolastico per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto tecnico e del Liceo delle scienze applicate. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e far conoscere ai diplomandi la realtà degli ITS quali scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma, nonché le opportunità lavorative offerte da alcune fra le maggiori aziende del territorio toscano. Oggi e poi il 31 maggio l’incontro con la partecipazione degli ITS e di altri enti formativi toscani del Made in Italy. Gli ITS presenteranno le loro offerte formative, i servizi per il diritto allo studio, le prospettive professionali e di carriera che si sviluppano dai diplomi. Le imprese parleranno delle prospettive aziendali, delle attività e risponderanno alle domande degli studenti. Oggi sarà presente anche il presidente della Regione Eugenio Giani.