Giornata mondiale della prematurità. Corsi, racconti dei genitori e regali

Il 17 novembre si celebra la Giornata mondiale della prematurità. Anche quest’anno la rete neonatale della Toscana Sud che vede come centro di riferimento l’AouSenese per i neonati nati estremamente prematuri, celebra questa giornata attraverso la formazione ed i racconti dei genitori.

"In Italia nascono ogni anno oltre 25mila prematuri, il 6,4% del totale – spiega Barbara Tomasini, direttrice della Terapia Intensiva Neonatale delle Scotte -, cioè bambini che vengono al mondo prima della 37esima settimana gestazionale. Di questi il 75,6% è rappresentato da parti pre-termine, fra 34esima e 36esima settimana. Lo slogan della giornata è ’una piccola azione un grande impatto: immediato pelle a pelle per ogni neonato ovunque nasce’, significando che anche il piccolino deve essere messo il prima possibile pelle-pelle con i genitori secondo il Metodo Canguro".

Per festeggiare il World Prematurity Day si è tenuto un corso dal titolo ’La rianimazione del neonato prematuro eo critico – Golden Minute e Golden Hour’, a cura della Terapia Intensiva Neonatale. Il 17 novembre ai neonati ricoverati nel reparto Tin, Patologia Neonatale, sarà donato un gadget offerto quest’anno dall’associazione Cuore di Maglia onlus. La sera del 17 novembre e per tutta la notte sarà illuminata la facciata del Lotto 4, aderendo all’iniziativa di illuminare di viola i monumenti e gli ospedali d’Italia e d’Europa. Il 17 novembre, ancora, si terrà dalle 9 alle 17 il corso ’Metodo Nidcap – Kangaroo Mother Care’ organizzato dal personale medico ed infermieristico della Terapia Intensiva Neonatale. Durante il corso ci saranno testimonianze dei genitori che con i loro piccoli bambini hanno potuto praticare questo metodo in terapia intensiva fin dai primi giorni. Al termine dell’incontro l’Associazione Coccinelle – Amici del Neonato, associazione di genitori di bambini nati prematuri, incontrerà in reparto i genitori dei piccoli ricoverati in Tin.

Il 18 novembre infine si terrà un convegno scientifico della rete neonatale costituita dal Dipartimento della donna e dei Bambini dell’Aou Senese e dal Dipartimento Materno infantile dell’Ausl sud est sulla prematurità, dal titolo ’Giornata Mondiale della prematurità: il latte umano donato’: il convegno si svolgerà dalle 8,30 alle 15 nella Biblioteca comunale della Ginestra a Montevarchi.