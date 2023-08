"Gingillo e Reo Confesso a Siena: un'accoppiata di esperti"

Gingillo torna nella Chiocciola su un cavallo esperto, Reo Confesso.

"Dopo 24 anni ci dobbiamo provare sempre. Abbiamo scelto Giuseppe che è un fantino vicino alla Chiocciola da tempo. Ripeto, ci proviamo. Non mi sembra che l’avversaria abbia una punta".

Schietta nella Tartuca montata da Grandine.

"Un cavallo di tutto rispetto, prontissimo in partenza. E che nel recente passato ha dimostrato di arrivare vicino a barberi che hanno vinto. Avremo un occhio di riguardo per lei".

Le accoppiate più temibili?

"Importante quella dell’Oca e della Pantera. Zio Frac è un cavallo esperto che ha vinto il Palio, ha acquistato sicurezza. Quello della Pantera è ancora tutto da scoprire, l’abbiamo avuto a luglio, galoppa molto bene, però nessuno l’ha visto su tre giri".

Gingillo ha detto subito sì?

"Quando ci siamo sentiti abbiamo valutato la situazione, Giuseppe ha deciso di venire in San Marco dove trova sempre le porte aperte".

Un fantino che non si crea troppi problemi se c’è la rivale.

"E’ esperto, un serio professionista. Non ha paura dell’avversaria. La Tartuca non è da sottovalutare, né in attacco, né in difesa. Però noi faremo il nostro Palio".

Non ha nominato l’accoppiata della Giraffa.

"Stavamo parlando di rivali, solo per questo".

Ha visto un segno particolare nel Drappellone, aveva detto dopo aver visto il Palio di Marco Lodola.

"Sì, è vero. E ne ho anche trovato un altro. Lo svelerò dopo anche questo".

Reo confesso è baio scuro come il barbero del lotto.

"(Sorride Maggi, ndr) C’è anche Viso d’angelo, Zio Frac è abbastanza scuro. Dei segni non parlo, li lascio dire a voi. Li vedo dopo".

Com’è stato accolto Gingillo in San Marco?

"In modo meraviglioso, il popolo era esultante perché quando monti un fantino di questo calibro è chiaro che la Contrada risponde sempre bene".

La.Valde.