Giardini del Piazzone. Restyling

La riqualificazione dei giardini del Piazzone, nel cuore di Rapolano Terme, entra nella fase conclusiva dopo un articolato intervento iniziato nei mesi scorsi. I lavori hanno interessato l’intera l’impiantistica, compreso il cablaggio, e stanno dando un nuovo volto allo spazio gioco e all’area verde dove sono collocate le sculture di travertino, in omaggio a una delle eccellenze del territorio. La riqualificazione comprende anche la realizzazione di nuovi percorsi fra i lecci, una vasca e la predisposizione di strutture espositive e da utilizzare in occasione di eventi musicali, culturali e di altro genere. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 7 giugno e restituirà alla comunità uno spazio verde e un luogo culturale e sociale aperto a cittadini di ogni età.