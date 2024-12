Gianna Nannini è ’nell’anima’. Il tour europeo debutta in Germania

Ha preso il via ieri sera ’Sei nell’anima European Leg’, il tour invernale europeo di Gianna Nannini. Molto amata in Germania, il calendario è cominciato da Hannover e proseguirà in terra tedesca fino al 10 dicembre con il concerto a Kassel.

In Germania Gianna Nannini ebbe il grande e riuscito esordio internazionale: come non ricordare il fortunato tour ’Latin Lover’ del 1983, con la magia del violino di Mauro Pagani e la superproduzione di Conny Plank. La prima data del 26 febbraio fu al tempo a Kaulitz e proseguì con uno strepitoso successo fino al 28 marzo a Karlsruha.

Così l’anno successivo per il ’Puzzle Tour’ che prese il via il 26 aprile ad Amburgo. Sono passati esattamente quarant’anni ma la rockstar mostra ancora grinta, passione e tanta voglia di farsi ascoltare. Ha ritrovato un rinnovato entusiasmo. Dopo essere uscita quest’anno in gennaio con il singolo ’Silenzio’, una sorta di profonda riflessione in musica, è volata con il nuovo disco verso i consensi di un tempo. Tredici brani inediti che hanno mostrato il percorso di un’artista completa e attenta anche alle nuove sonorità. Le radici sono indubbiamente il blues e il soul, ma questo suono vuole cercare di conquistare anche il pubblico più giovane.

Brani come ’Filo spinato’ e ’Maledetta confusione’ segnano il nuovo percorso della Gianna 2024, canzoni che hanno dal vivo proprio uno sviluppo particolare. Il tour invernale lascerà la Germania per poi approdare nel nostro Paese anche con alcune date in Toscana, non ovviamente a Siena visto che nessun luogo oggi si adatta ai raduni rock. Sarà infatti a Firenze il 13-14 e il 18 dicembre e in estate il 13 luglio 2025 a Pistoia. La nostra città è tagliata anche nel periodo estivo.

Molto interessante il gruppo di musicisti che saranno sul palco con Gianna Nannini, a cominciare dal chitarrista e direttore degli arrangiamenti Davide Tagliapietra, già tra i migliori in Italia e figlio del mitico Aldo, già voce inconfondibile del gruppo prog anni settanta delle Orme. Con lui, per una band dal sapore internazionale, troviamo Milton Mc Donald alla chitarra, Simon Phillips alla batteria, Francis Mylton al basso e le coriste Isabella Casucci e Sofia Guadenzio.