Geotermia e risorse per i comuni dell’Amiata

E’ stato approvato dalla Regione Toscana il piano pluriennale di Enel Green Power. Per i sindaci dei comuni geotermici dell’Amiata vuol dire essenzialmente una cosa "Rinascimento". Sull’Amiata arriveranno circa 200 milioni che miglioreranno il volto e il sistema dei servizi. La montagna dunque si prepara ad una stagione fatta di idee, progetti e azioni grazie ad un corposo pacchetto di investimenti per ambiente e sviluppo. A Piancastagnaio: 28 mln di euro. Ecco i progetti: Fornacina Power Hub, in collaborazione con Santa Fiora; recupero Palazzo Bourbon Del Monte; realizzazione Outlet commerciale Ex Furzi Palazzetto dello Sport; teleriscaldamento Casa del Corto; progetto Parco Tecnologico Amiata: Sviluppo scuola di alta pelletteria e realizzazione di centro di restauro della pelle; realizzazione piscina terapeutica in loc. Casa del Corto; completamento rete di teleriscaldamento comunale; cessione al comune della rete di distribuzione teleriscaldamento “La Rota”; cessione al comune termodotto al servizio della stazione di scambio teleriscaldamento; incentivo famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento; recupero miniere del Siele in collaborazione con Santa Fiora Comunità energetica fotovoltaico 1 MW. "L’accordo ha visto protagonisti noi sindaci dei comuni geotermici – dichiara Franco Capocchi, sindaco d di Piancastagnaio - che per l’intera trattativa siamo stati sempre decisi, uniti e convinti di portare a casa un risultato storico. Nuovi progetti per ricadute di sostenibilità, royalties per le concessioni, adozione dei migliori standard ambientali, ricadute occupazionali dirette e per l’indotto, ricadute sociali e di sostenibilità, insomma siamo soddisfatti, ed ora stiamo già lavorando mettere in pratica i contenuti dell’accordo. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, uniti continueremo a fare grandi cose per i nostri territori". Per Abbadia San Salvatore: 4 mln di euro: rigenerazione urbana area ex Niccolini per realizzare area residenziale e sportiva tramite partenariato pubblico privato; recupero impianto sportivo e turistico Altone e rigenerazione urbana area ex elementari. "La geotermia è una risorsa – dice Niccolò Volpini sindaco di Abbadia San Salvatore – che deve essere usata bene. Dobbiamo accompagnare l’utilizzo della risorsa geotermica alla tutela delle nostre caratteristiche ambientali, ponendo al primo posto la salute di chi abita qui. Quelle risorse potranno essere un volano di sviluppo, ma solo se usate in maniera adeguata discutendo politiche di area lungimiranti senza stare troppo attenti ai confini del proprio comune per far sì che la nostra amata Amiata riesca ad avere un futuro luminoso e prosperoso".