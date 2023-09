Garrone al ’Garibaldi’ Incontro dopo il film

Un appuntamento da non perdere per gli amanti del grande schermo. Questa sera al Cinema Garibaldi a Poggibonsi, incontro con il regista Matteo Garrone che, dopo la proiezione delle 21 del suo ultimo film, ’Io capitano’, salirà sul palco insieme ai giovani protagonisti per parlare con il pubblico e rispondere alle domande degli spettatori, tra cui saranno presenti molti ragazzi e ragazze della locale comunità senegalese.

Insieme a Garrone ci saranno i protagonisti del film, Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo. ’Io Capitano’ è stato premiato all’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il Leone d’argento per la miglior regia a Matteo Garrone e con il premio Marcello Mastroianni assegnato al giovane attore esordiente Seydoux Sarr. L’ingresso è al prezzo ridotto di 3,50 euro.

L’iniziativa apre la nuova stagione di ’Luci in sala’, dedicata alla proiezione di pellicole e incontri con i registi. Ricordiamo che Matteo Garrone ha firmato opere come ’Gomorra’, ’Reality’ e ’Pinocchio’, solo per citarne qualcuno. Il film sui migranti ’Io Capitano’ racconta di un’odissea contemporanea dove Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Si tratta di un film che, come ha detto Garrone, è nato per "dare dar voce a chi di solito non ce l’ha" e che è stato realizzato con il desiderio che chiunque avesse vissuto l’esperienza cruda dell’odissea verso l’Europa potesse riconoscere nel film una verità. In programmazione fino al 20 settembre.

Fabrizio Calabrese