’Gaiole Wine Contest’ Eccellenze in vetrina

Lunedì sarà Gaiole Wine Contest con Capannelle nel cuore del Chianti Classico. Dalle 18.30 in piazza Ricasoli a Gaiole in Chianti si svolgerà la tradizionale sfida rivolta agli appassionati di vino che dovranno giocare a indovinare cinque etichette proposte in degustazione bendata da una giuria composta da giornalisti, blogger e sommelier. Si tratta della prima competizione pubblica di questo genere in Italia. La più brava, o il più bravo, a raccogliere più punti potrà alzare al cielo, come ormai tradizione, il calice d’argento firmato dallo storico marchio fiorentino Brandimarte. Per partecipare è necessario prenotarsi, inviando una mail a [email protected] o a [email protected] Il Gaiole Wine Contest aprirà il programma della due giorni di Caveau 48 che avrà il suo culmine martedì con la XVII edizione del Raduno del Club del Caveau di Capannelle, appuntamento annuale privato e riservato a ristoratori ed enotecari che custodiscono i loro vini nell’innovativo spazio in cantina. Martedì sono attese oltre 50 tra realtà stellate italiane e internazionali. Il Gala Dinner nel giardino di Capannelle sarà curato quest’anno dallo chef proveniente dalla Germania Alexander Huber.