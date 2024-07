Furti in pieno centro. Arrestato un 26enne riconosciuto dai video

Un mese fa era stato denunciato, dopo essere stato individuato come presunto autore di due furti avvenuti nel centro storico di Siena, ai danni di un parrucchiere e di un negozio di abbigliamento. Ieri la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di arresto disposta dal Gip del Tribunale di Siena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 26enne, cittadino italiano di origini tunisine. Gli episodi si erano verificati nella notte tra il 4 e il 5 giugno.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Siena si erano incentrate sull’analisi delle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune, con la collaborazione di militari della stazione dei Carabinieri di San Gimignano, che avevano contribuito a identificare l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri precedenti. Il successivo esame delle impronte rilevate dagli agenti della Polizia scientifica negli esercizi commerciali colpiti, aveva consentito di confermare l’identità del giovane.

Il 21 giugno era stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, dove erano stati rinvenuti alcuni indumenti indossati dal presunto autore dei due furti durante la consumazione dei reati.

Da qui la misura cautelare emessa nei confronti del 26enne, già denunciato alla Procura della Repubblica di Siena.

Il ladro aveva colpito in piena notte il negozio di parrucchieri fuori porta Camollia e la camiceria Ingram in Banchi di Sopra. La proprietaria di quest’ultimo negozio aveva raccontato di essere stata svegliata nel cuore della notte dall’allarme: arrivata sul luogo, dopo aver avvertito la polizia, aveva constatato la sottrazione del cassetto del registratore di cassa, poi ritrovato abbandonato nella zona di Camporegio. Ma l’uomo non aveva fatto i conti con le riprese delle telecamere, che hanno consentito di individuarlo e di portare all’arresto eseguito nella mattina di ieri.