Furgoncino urta un’anziana: cade e finisce alle Scotte

Grande paura ieri mattina poco prima delle 10 in piazza Matteotti dove un furgoncino della Dhl ha urtato, per ragioni che la polizia municipale sta valutando, una pensionata caduta in terra e finita in ospedale. L’incidente è accaduto mentre c’erano molte persone in piazza per cui appena avvenuto il fatto sono stati chiamati i soccorsi e una pattuglia della Municipale si è portato lì per accertamenti. Il conducente del furgoncino si è fermato immediatamente, visibilmente scosso e dispiaciuto. L’anziana – si tratta di una donna senese di 79 anni – era a terra dolorante. L’ambulanza l’ha poi trasferita al policlinico dove hanno riscontrato una frattura importante per cui ne avrà per molto tempo. Non è in prognosi riservata, né corre pericolo di vita. Da chiarire la dinamica, se magari l’ha urtata con lo specchietto del mezzo oppure con la fiancata. Il compito spetta alla Municipale.