Fratelli d’Italia, i nomi del coordinamento

Il neo eletto coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Siena Alessandro Manganelli (nella foto) ha provveduto a nominare i componenti del coordinamento comunale così come previsto dallo statuto del partito. I prescelti sono Duccio Bianciardi, Sarah Campani, Barbara Magi e Marco Sarrecchia che vanno ad aggiungersi a Monica Crociani, Enzo De Risi, Luca Batzella, Simona Santoro, Enrico Basile, Pierluigi De Angelis, eletti direttamente dal congresso.

Nei prossimi giorni verrà convocato il coordinamento comunale nel quale saranno definiti ruoli e compiti all’interno dell’organo di Fratelli d’Italia.

Il coordinatore Alessandro Manganelli ha ringraziato il suo predecessore Enrico Tucci per l’ottimo lavoro svolto e tutti i nuovi componenti per la loro disponibilità. "Radicare il partito in città – si legge nella nota stampa – allargando la base, veicolare tra i cittadini le importanti iniziative assunte dall’amministrazione comunale, intercettare sempre di più e sempre meglio i bisogni reali delle persone traducendo le loro esigenze in atti concreti, sono alcune delle tante sfide che vogliamo affrontare. Vogliamo un partito tra la gente e per la gente, e sono certo che con dedizione e totale abnegazione questa squadra potrà raggiungere questo importante e ambizioso obiettivo".