Francesco Ronchesi, detto Chicco: una meteora

In un 2023 dove gli esordi di fantini saranno davvero rari, ci piace ricordare la vicenda paliesca di Francesco Ronchesi detto Chicco, fantino che si è mostrato alla piazza per la carriera del 2 luglio 1937, difendendo i colori della Civetta con un cavallo di rango, ovvero Girardengo III. Sono gli anni in cui la "piccola quadruplice" (Lupa, Drago, Aquila e Valdimontone) cerca di imitare il defunto Tono, vincendo una bella serie di drappelloni. Così sarà il Palio della Lupa, che vince con il grande Folco, passando dal Drago alla Contrada di Vallerozzi, nel segno di alleanze davvero proficue. Il nostro Chicco, al settimo posto alla mossa, si lascia sorprendere dall’ingresso della Torre con il cavallo Masina ed il fantino Bubbolino, che va in testa, segnando gran parte della carriera, in virtù anche di strategie già sistemate nei quattro giorni. Così parte malissimo e non riesce a recuperare il distacco che ha sulla Torre, Istrice, la Lupa e l’Onda. Termina qui la carriera di Chicco, che sparisce alla vita paliesca in una notte davvero animata, con la cocente delusione dei torraioli che si scontrano con le forze dell’ordine e con i vincitori. Un palio indimenticabile per molti, anche per Francesco Ronchesi.