Fondazione Territori Sociali La Cgil: "Poche risorse Siamo pronti a scioperare"

Continuano le preoccupazioni nella Fondazione Territori Sociali. Ad aprire nuovamente il dibattito Cesare De Sanctis, responsabile della Valdelsa di Cgil.

De Sanctis, ci sono novità?

"Allo stato attuale no, purtroppo. Dopo sei mesi dalle nostre richieste il 29 di agosto il presidente, Alessandro Donati e il direttore generale Nicoletta Baracchini ci hanno incontrato nuovamente. Sostanzialmente dicendoci quello che ci avevano detto a marzo".

Ovvero?

"Mancano le risorse. Per noi erano insufficienti a marzo e lo sono anche ora. Inoltre, ci hanno detto che sono in una fase in cui stanno verificando gli aspetti giuridici e amministrativi per rilanciare la Ftsa. Cosa vuol dire non lo sappiamo e non lo hanno spiegato nel dettaglio".

Intanto Bussagli ha parlato di un nuovo servizio…

"Esatto, un nuovo servizio per i minori. Noi siamo contenti di questa novità, ma vogliamo comprendere se risponde a realtà o è solamente una comunicazione fine a se stessa. Sarebbe opportuno specificare con quale forza lavoro e con quale impostazione intende attivarlo. Questo diventa fondamentale e strategico".

Di conseguenza…

"Andiamo a bussare alla porta di Bussagli. Per questo abbiamo chiesto che i vertici della Società della Salute Valdelsa, Bussagli in primis, vengano a spiegarci quello che intendono fare di questa azienda. Per domani abbiamo convocato una grande assemblea intercomunale proprio a Poggibonsi e quella sarà l’occasione anche per poter parlare di Ftsa e di quello che sta facendo il Governo Meloni, ovvero, tagli sul sociale, sulla sanità, ripristinare il precariato e aumentare le disuguaglianze. Non a caso il 7 ottobre saremo a Roma a manifestare, se i lavoratori acconsentiranno, la Cgil è pronta a proclamare uno sciopero generale. Al di là di ciò, se questi sono gli scenari dobbiamo capire come si muoverà Ftsa".

Le richieste a Bussagli quali sono?

"Convocare un tavolo, il tema principale rimane il rispetto del contratto nazionale. Vogliamo verificare che venga adottata una visione lungimirante e un indirizzo sicuro che tranquillizzi il personale. Se questo non dovesse avvenire, non escludiamo una vertenza e uno sciopero generale dei lavoratori di Ftsa".

