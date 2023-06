Film Scoring Intensive Program con i giovani compositori stranieri

L’Accademia Chigiana, in collaborazione con Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, presenta a Siena l’evento conclusivo del Chigiana Film Scoring Intensive Program. Oggi alle 16 presso il Cinema Nuovo Pendola di Siena saranno presentati e premiati i lavori di composizione, orchestrazione e sound design realizzati dai 10 allievi partecipanti alla seconda edizione del prestigioso corso internazionale di musica per film, realizzati con l’impiego delle tecnologie più avanzate per il suono applicate alla cinematografia.