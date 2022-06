Siena, tenta di picchiare il padre: 31enne arrestato

Sarteano (Siena), 3 giugno 2022 - Intorno alla mezzanotte di ieri, 2 giugno, un padre disperato dall'ennesimo atto violenza subito è stato costretto a chiamare i carabinieri per far arrestare il figlio 31enne. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha minacciato il padre, già oggetto nel tempo di violenze e vessazioni da parte sua.

Il padre è stato costretto a scappare dalla propria casa e chiamare il 112 per timore di essere ancora una volta aggredito come è accaduto qualche mese fa. In quell'occasione anche due militari intervenuti sono rimasti feriti nel tentativo di contenere l'agitazione e la violenza del giovane.

Giunti sul posto i carabinieri hanno prima assistito l'anziano padre che li attendeva in strada e successivamente sono entrati nell'abitazione dove hanno trovato il 31enne, in forte stato di agitazione, che aveva già distrutto mobili e suppellettili.

Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha perso la testa tentando di colpirli e, anche dopo essere stato ammanettato, a continuato a minacciarli. I carabinieri hanno contenuto l'uomo, con difficoltà, e lo hanno trasportato in caserma a Montepulciano. Da lì è stato condotto in carcere a Siena in attesa delle decisioni della magistratura.