Festività pasquali e ponti primaverili. Cambiano gli orari dei servizi bus

Per le vacanze pasquali e i ponti di primavera i servizi di Autolinee Toscane subiranno variazioni. Giovedì, venerdì, sabato e martedì 22 aprile (giorni di vacanze scolastiche) tutti i servizi, urbani ed extraurbani, seguiranno l’orario feriale non scolastico. Venerdì 25 i servizi seguiranno l’orario festivo, mentre sabato 26 aprile l’orario non scolastico, con la sospensione dei servizi per le scuole. Giovedì 1° maggio, i servizi saranno sospesi.

Nell’area provinciale, a Siena il giorno di Pasqua il servizio urbano sarà svolto in forma ridotto: saranno disponibili collegamenti delle linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, s51, s52, s54; le altre linee saranno sospese. In Valdelsa il giorno di Pasqua saranno attivi i servizi ridotti della linea extraurbana 130 Colle Val d’Elsa-Poggibonsi-San Gimignano, della linea urbana 305 di Poggibonsi, dell’urbana 201 a Colle Val d’Elsa e delle urbane sg1 e sg2 di San Gimignano; la funicolare di Certaldo sarà aperta dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19.30.

La linea bus sostitutivo treno sulla tratta Empoli-Siena sarà attiva il giorno di Pasqua con la corsa in partenza dalla Stazione Fs di Empoli alle 10.08. La tratta Poggibonsi-Empoli sarà attiva con la corsa delle 10.45 e quella verso Siena da Poggibonsi sarà attiva con la corsa delle 11.10 dalla Stazione Fs di Poggibonsi.

Per quanto riguarda il comune di Montepulciano il servizio urbano sarà svolto con orario festivo sia a Pasqua che a Pasquetta. Nel comune di Chiusi il servizio urbano sarà sospeso a Pasqua, mentre a Chianciano sarà sospeso a Pasqua e Pasquetta. A Pasquetta bus con orario festivo.