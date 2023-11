Festival pedagogico LEF. C’è attesa per Crepet

Aspettando l’appuntamento con Paolo Crepet, settimana densa di eventi per il festival pedagogico LEF. Oggi alle 17.30 Accabì Hospital Burresi, ’Il gioiello dentro me’, ’Storie in Miniatura’, laboratorio di lettura per bambini 0- 6 anni e genitori. Domani alle 9 nei cortili delle scuole coinvolte, ’Walldelsa, La street art come strumento di riqualificazione urbana’, aA cura di Mixed Media, e alle 21 al Politeama la compagnia Adarte presenta ’La casa dei ninja’, spettacolo di danza. Giovedì alle 8.30 al Teatro Politeama, proiezione del film ’Mia’ e incontro con il regista Ivano De Matteo, modera Matteo Ceccherini, psicologo. Mentre alle 21 al Cinema Garibaldi replica della proiezione del film ’Mia’ e incontro con il regista Ivano De Matteo, modera Mario Lorini. Venerdì alle 17.30 al Politeama, ’Prendetevi la luna’, incontro con Paolo Crepet, psichiatra. Sabato alle 10.30 al Liceo Volta di Colle, ’La Tempesta’ di Camilla Ghiotto, incontro con la giovane scrittrice del romanzo dedicato al rapporto tra la figlia, Camilla, e un padre, Renzo, un tempo ‘Tempesta’. Infine alle 17 al Politeama, incontro con gli autori Silvia Vecchini e Sualzo.

Fabrizio Calabrese