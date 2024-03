Festival dell’italiano. Con ’Musica e parole’ l’Orage in concerto

Il 3 aprile alle 18 il concerto folk-rock ’Musica e parole’ del gruppo musicale L’Orage nell’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri. L’Orage è un gruppo musicale fondato nel 2009 dal cantautore Alberto Visconti e dai fratelli Rémy e Vincent Boniface, vincitori assoluti di Musicultura 2012. Il concerto de L’Orage chiuderà la prima giornata del Festival dell’italiano ’Parole in Cammino’ che si presenterà nelle due edizioni - Siena e Firenze – proprio la mattina del 3 aprile alle 10 in occasione dell’apertura della manifestazione senese presso l’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena.