Festa di Sant’Ansano. Dal Mattutino al corteo e la Santa Messa

Il 1° dicembre la festa di Sant’Ansano, Patrono della città e dell’Arcidiocesi. Le celebrazioni avranno inizio domani alle 19.15 con il solenne Mattutino nella chiesa delle Carceri di Sant’Ansano, in via San Quirico e l’omaggio al Santo offerto dalla Contrada della Civetta. Alle 21 in Cattedrale il concerto del Coro Guido Chigi Saracini, sul tema ’Dona nobis pacem’. Venerdì alle 11 la Santa Messa nella chiesa delle Carceri, aperta fino alle 17, quando inizierà la celebrazione per l’apertura dell’Anno contradaiolo, con la partenza del corteo civico da Palazzo Pubblico e alle 17,30 la Messa in Cattedrale.