Festa del Marrone. La magia di Campiglia

Torna la Festa del Marrone di Campiglia d’Orcia, giunta all’edizione numero 44. La formula è collaudata e domani vedrà in lizza i tre rioni nei quali il paese è suddiviso – Agitati, Borgassero e Dentro – per aggiudicarsi il trofeo messo in palio dal Comune di Castiglione d’Orcia e garantisce successo e presenza di un gran numero di visitatori. La possibilità di esprimere la preferenza per uno dei tre rioni da parte dei visitatori, contribuisce a determinare il Rione vincitore insieme alle valutazioni della giuria speciale. Gli allestimenti e le animazioni (nelle prime ore pomeridiane) propongono temi storici locali e non solo, tradizioni, fatti ed eventi anche del passato o che si rifanno alla fantasia, al mondo delle favole o della civiltà contadina. A questo si aggiungono caldarroste e vin brulè, piatti della tradizione serviti nei ristori dei rioni, gli squisiti e variegati dolci con le castagne protagoniste indiscusse, la passeggiata nel paese che domina da sud la Val d’Orcia per visitare i rioni sono gli ingredienti che contribuiscono a rendere piacevole l’appuntamento autunnale alle pendici del monte Amiata.

Dan. Pal.