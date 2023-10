Cade l’estintore, ferita una bimba a scuola: soccorsa con Pegaso

Piancastagnaio, 4 ottobre 2023 – Colpita alla testa da un estintore caduto da una parete della scuola primaria di Piancastagnaio. E’ successo ieri pomeriggio, quando una bambina di cinque anni di Piancastagnaio è stata colpita alla testa dal pesante oggetto e quindi è stata trasportata con Pegaso al Meyer di Firenze. Lamentava problemi di vista, quindi il trauma cranico deve essere monitorato.

Mancava poco alla fine della giornata di scuola. I bambini della scuola materna si trovavano nel corridoio della scuola in attesa dell’uscita. Com’è naturale stavano giocando in allegria in attesa di tornare a casa. Il momento gioioso è stato bruscamente interrotto dall’estintore che dopo aver colpito in testa la bambina, è caduto a terra. Immediato l’intervento delle maestre e del personale della scuola, che ha subito provveduto a mettere del ghiaccio sulla ferita della piccola, cercando di rassicurarla.

La piccola infatti era spaventata e dell’accaduto sono stati subito avvisati i genitori. Sono arrivati i sanitari del 118, congiuntamente ai carabinieri della locale stazione. I primi si sono presi cura della bimba, mentre i militari hanno iniziato gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato la caduta dell’estintore.

L’oggetto si trovava, come previsto dalla normativa antincendio, sistemato in un apposito contenitore installato sulla parete del corridoio della scuola. Tra le cause possibili che hanno generato l’incidente, il cedimento delle grappe che tenevano l’estintore oppure la bombola è stata toccata da sotto ed è uscita fuori dalla sede che la tratteneva in posizione.

Cose, come detto, che i carabinieri della locale stazione stanno accertando. L’episodio ha fatto subito il giro di Piancastagnaio, dove la popolazione, gli insegnanti e i genitori di tutti i bambini della scuola attendono aggiornamenti sulle condizioni della piccola.

Intanto ieri si è verificato un altro incidente, stavolta sul lavoro: i fatti sono avvenuti al "Borghetto" di Pienza dove si trovano alcune attività agricole. Tra queste c’è una che produce vino. Qui una donna 49enne di origine rumena, residente a Chianciano Terme, stava pulendo un nastro trasportatore quando la sua mano destra è finita accidentalmente tra gli ingranaggi.

L’impianto è stata prontamente bloccato. Tre dita della mano avevano subito il peggio. I sanitari del 118, dopo le prime cure, hanno ritenuto gravi i danni provocati alla mano. Per questo la donna è stata trasferita con Pegaso a Careggi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Montepulciano. Agli ispettori del lavoro gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

