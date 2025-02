Fare il macellaio. Un corso gratuito per imparare l’arte

Imparare a fare il macellaio. Cescot Siena,il CPIA Siena 1, GMS Srl, La Macelleria di Alessio e Riccardo Snc e Lavorazioni Carni Suine Snc, presentano il nuovo corso di formazione gratuito “MacellaioLAB”, rivolto a chi desidera entrare nel mondo della lavorazione e commercializzazione di carne e salumi. Interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana. Gli studenti avranno anche la possibilità di applicare quanto appreso attraverso 300 ore di stage in aziende del settore, dove potranno confrontarsi con i professionisti del mestiere. Tra le materie trattate, spiccano il digitale, la sicurezza alimentare, il marketing e il visual merchandising, la conoscenza della carne e delle tecniche di lavorazione, fino alle moderne soluzioni 4.0 per la gestione del reparto macelleria. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro venerdì 7 marzo a: Segreteria Cescot siena – societa’ cooperativa esercenti – S.S. 73 Levante 10 – 53100 Siena.