Export a 5 miliardi e mezzo. Siena conquista mercati

Le esportazioni della provincia di Siena, sulla base dei dati ISTAT, si sono attestate nel 2023 a 5 miliardi e 375 milioni di euro. I dati del quarto trimestre 2023 evidenziano, per la provincia, un valore dei flussi verso l’estero pari a 1 miliardo e 651 milioni di euro, in crescita del +30,5% - commenta Massimo Guasconi Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana –. Ora è possibile avere il quadro definitivo per l’intero 2023. Il bilancio è molto positivo con una crescita dell’export senese sul 2022 del 42,4% (la media regionale è +5,6%). Un valore che colloca la nostra provincia al nono posto nella classifica nazionale degli incrementi percentuali. Se si guarda al valore assoluto, Siena si posiziona, con un miliardo e 599 milioni di euro, al terzo posto in Italia dopo Napoli (che ha avuto un incremento in valore di 4 miliardi e 826 milioni di euro ) e Torino (che incrementa le esportazioni di 3 miliardi e 293 milioni) e precedendo Milano (1 miliardo e 580 milioni di euro). Tutto il 2023 è stato peraltro caratterizzato da un percorso di crescita a doppia cifra dell’export: a partire dal primo trimestre (+38,6%), poi il secondo (+65,3%) e il terzo (+43%), finendo con il quarto a +30,5.

L’eccezionale performance è dovuta al settore dei Prodotti farmaceutici che nel quarto trimestre crescono di un ulteriore 17,3%, portando il valore di consuntivo a quota 2,9 miliardi di euro, superiore del 54,5% rispetto a quello dello scorso anno. Le vendite all’estero del comparto farmaceutico rappresentano oltre la metà (54%) dell’export complessivo della provincia: la crescita è eccezionale (in due anni il valore delle esportazioni si è quasi triplicato) ed è probabile che nei prossimi trimestri si possa assistere a un rallentamento in parte è già visibile".

Il presidente Guasconi evidenzia anche i mercati di riferimento delle produzioni farmaceutiche senesi: Stati Uniti al primo posto con 1 miliardo e 5 milioni di euro, seconda la Polonia con 556 milioni, al terzo posto il Belgio con 441 milioni di euro.

"Altro settore rilevante per l’export senese è il comparto agroalimentare - commenta il segretario generale della Camera di Commercio Marco Randellini - Nel 2023 sono stati raggiunti i 654 milioni di euro, per due terzi realizzati dal settore delle bevande, in cui il vino rappresenta la voce dominante. Per le etichette senesi nel 2023, si è registrato un export di circa 440 milioni di euro, – 1,8 % rispetto al 2022 ma con una crescita del +4,4% rispetto al 2021. Il primo mercato di destinazione è ancora quello statunitense con 155 milioni di euro. Molto buono l’andamento dei prodotti alimentari che con 214 milioni di euro registrano una crescita del 28,9%. Il comparto della camperistica rafforza il suo ruolo di secondo settore dell’export senese con un contro valore dei beni esportati nel 2023 pari a oltre 661 milioni di euro (+35,7%), grazie anche a uno straordinario quarto trimestre: 193 milioni di valore delle esportazioni con un +60,3%. La Germania resta di gran lunga il primo mercato di sbocco con 257 milioni di euro e una crescita del 35,6% seguita da Francia con 162 milioni di euro (+79,5 %) e Spagna con 62 milioni (+13,9%)".