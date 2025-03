"Evitare il salasso dei cittadini"

Il consigliere di Polis, Gianluca Marzucchi interviene sulla classifica delle multe pro-capite ai senesi: "La città è al terzo posto per gli aumenti per le famiglie determinati dall’inflazione. Che è il doppio (2,6% contro 1,3%) di quella nazionale. Le multe pro capite, tolta Firenze, sono il triplo e in qualche caso di più, degli altri capoluoghi toscani che come Siena hanno flussi turistici importanti – rimarca il consigliere –. Nel mio intervento in Consiglio sul bilancio tutto ciò era segnalato, invero con poca fortuna, nel dibattito per trovare soluzioni e non per alimentare polemiche".

"Forse è il caso di analizzare il caro-vita e il caro-multe, che insieme al caro-tributi caratterizza la città – è l’auspicio – Ci sono colpe? Oppure ciò è frutto di ragioni che affondano nel tempo? Certo che se i problemi non si affrontano non si risolvono e i senesi saranno ancora salassati oltre ogni ragionevole necessità e giustizia".