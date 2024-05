"Eventi e iniziative delle Contrade di Siena: appuntamenti e attività a maggio"

· BRUCO

– Sabato 11 maggio si svolgerà la settima edizione della Rassegna del Barbicortone dei Gruppi Giovani. La proiezione degli elaborati dal titolo ‘Contrada è casa – contrada è famiglia – contrada è sicurezza’ si terrà alle 17 all’interno della Cripta sita nel presidio di San Francesco dell’Università di Siena. A seguire si svolgerà la cena all’interno dei locali della Società. Per le prenotazioni segnarsi tramite cartello, App o mail all’indirizzo [email protected] entro le 12 di domani. Indicare il numero di bambini e celiaci se presenti.

· GIRAFFA

– Martedì 14 maggio torna la pizza tonda in società! Dalle 19,30 alle 22 sarà aperta la cucina pizzeria giraffina che sfornerà 5 tipi diversi di pizza tonda! Per prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (392 6897373) entro il 12 maggio.

– Domenica 19 maggio gita a Prato, una giornata all’insegna dell’amicizia per conoscere la città e il suo territorio. Per info contattare Daniela Bellucci (3926897373) o scrivere a [email protected].

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Sabato 11 maggio attività pomeridiana Gruppo Piccoli e cena.

– Venerdì 17 maggio Cena con Delitto. Info e prenotazioni mediante l’apposita App.

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386 580546); Lorenzo Fanetti (3487 662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· LUPA

– Lunedì 13 maggio alle 21 in prima ed alle 21,30 in seconda covocazione Deputazione di Seggio

– Giovedì 16 maggio alle 21 in prima ed alle 21,30 in seconda convocazione Consiglio generale di contrada.

· PANTERA

– Ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si tengono i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

· TORRE

– Oggi alle 16 la Commissione Mutuo Soccorso organizza la partecipazione, riservata ai Contradaioli della Torre, allo spettacolo teatrale ‘Santospiritosciò’ nella Casa circondariale di Siena. Gli spettatori potranno essere al massimo in numero di 18 – per esigenze organizzative del carcere – e per l’iscrizione farà fede la data e l’orario di ricevimento della mail che dovrà essere inviata a Eleonora Scricciolo ([email protected]). Per chiarimenti, Eleonora Scricciolo 3335282862.