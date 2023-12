Eventi di Natale. Botta e risposta su tempi e costi

Calendario degli eventi natalizi al centro dell’interrogazione del consigliere comunale Pd, Alessandro Masi, che ha chiesto di conoscere "il previsionale dei singoli eventi e le procedure per la loro esecuzione, secondo l’atto di indirizzo della Giunta e la relativa variazione al Bilancio preventivo".

L’assessore al Turismo Vanna Giunti ha spiegato: "Quest’anno la scarsità di tempo e di disponibilità economiche ha ritardato gli adempimenti amministrativi per una programmazione del Natale nei tempi. Nonostante ciò, auspico che il calendario completo degli eventi e lo spettacolo del 31 dicembre in Piazza del Campo con Emma, Panpers e Dj Angelo possano dare lustro e visibilità alla città".

Giunti ha chiarito: "Il programma che ogni amministrazione si trova a predisporre per le festività natalizie non è di facile realizzazione, perché molti sono gli obiettivi. Al primo posto, creare un’atmosfera di festa, per i cittadini e i visitatori. Quest’anno il tempo è stato poco, come anche le disponibilità economiche, ne è prova una delle ultime variazioni di bilancio approdata in Consiglio. Tutto ciò ha ritardato gli adempimenti amministrativi e non ci ha permesso di uscire con una programmazione nei tempi che, soprattutto le associazioni di categoria, auspicavano. E ce ne dispiace molto. Ma non poteva essere altrimenti".