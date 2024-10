"Eugenio Giani non ha utilizzato i fondi statali"

A dir poco è singolare l’ennesimo batter cassa al governo da parte del presidente Eugenio Giani, che insiste a chiedere risorse per la prevenzione dai rischi idrogeologici". Così il parlamentare di FdI, Francesco Michelotti, interviene sui danni da maltempo: "Le parole scelte per non ammettere che i denari pubblici siano stati stanziati (peccato che la sinistra in decenni di governo della regione non li abbia saputi investire), hanno stancato. Secondo Ispra, gli importi finanziati per la regione nell’ultimo decennio sono stati 680 milioni dal ministero per l’Ambiente e 383 milioni di euro quelli extra.Giani illustri ai cittadini cosa è stato fatto. La risposta, noi, la conosciamo fin troppo bene".