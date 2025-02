Etruria Retail cerca nuovi talenti. Colloqui online

Etruria Retail partecipa all’Open Week! Noi Distribuzione, promossa da Federdistribuzione, offrendo la possibilità di candidarsi per un colloquio. Entro il 21 febbraio, chi è interessato a lavorare nel settore potrà prenotare – attraverso il modulo sul sito – un incontro online one-to-one per scoprire le opportunità di carriera in Etruria Retail. Le posizioni aperte per cui candidarsi sono assistente alla rete vendita con funzioni commerciali, analista programmatore, store manager, responsabile reparto macelleria, gastronomia e allievo store.