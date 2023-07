’Eta Beta’ su RaiRadio1 L’intelligenza artificiale conduce il programma

Per la prima volta un programma giornalistico radiofonico è affidato alla conduzione di un’intelligenza artificiale. La nuova puntata di Eta Beta, in onda oggi alle 11.30 su Rai Radio1, sperimenta infatti l’uso di algoritmi che da una parte hanno rielaborato i testi sulla presentazione dei servizi e dall’altra hanno clonato la voce del conduttore reale, Massimo Cerofolini. Per l’elaborazione dei testi è stato utilizzato il software ChatGpt, per la sintesi della voce del conduttore è stata usata la piattaforma Algho dello spinoff dell’Università di

Siena. L’addestramento del sofware è stato fattocon la supervisione di Ernesto Di Iorio, ad QuestIt.