Estetista qualificata. Contratto per 5 mesi

1 CUOCO – Ristorante di Castelnuovo Berardenga cerca un cuoco/a con esperienza nella mansione, patente B ed auto. Orario full time da concordare su turni. Contratto a tempo determinato da aprile 2025 ad ottobre. Contatti: 3479327090 o [email protected]

1 AIUTO CUOCO - Ristorante pizzeria in provincia di Siena (Monticiano, località Ponte a Macereto) cerca aiuto cuoco da inserire in team. Richiesta esperienza di almeno due anni in posizione analoga. Trattamento economico commisurato all’esperienza; con ottime opportunità di crescita professionale. Per informazioni contattare [email protected] o 3395907452

1 ESTETISTA QUALIFICATA o APPRENDISTA – Estetista di Siena cerca una estetista base (possibilmente per estetica avanzata con tecnologie): richiesto diploma, esperienza se over 30 anni, disponibilità a effettuare corsi di aggiornamento. Contratto a tempo determinato part time di circa 20 ore/settimana durata 5 mesi rinnovabile. Contratto di apprendistato se under 30. Contatti: 3381427092, 057752310 o [email protected]