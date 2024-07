Estate in musica con Siena Jazz e Chigiana

Un’estate all’insegna della musica di classe quella che si appresta a vivere Piancastagnaio a partire da lunedì 5 agosto alle 21,30, con il concerto in piazza dell’ orologio che vedrà sul palco esibirsi Matteo Addabbo (organo hammond) con Andrea Mucciarelli (chitarra) e Andrea Beninati (batteria). È questo l’inizio di un grande progetto musicale che l’amministrazione comunale ha concretizzato attraverso un accordo siglato con Siena Jazz. Al concerto di Addobbo seguiranno altri momenti di grandissima musica. Alle antiche fonti, di Borgo e Voltaia, festival jazz tra il 29 agosto e il primo settembre.

Il 9 agosto, in un luogo ’magico’ alle fonti di Voltaia, si concretizzerà il connubio con l’Accademia Chigiana, grazie al grandioso concerto con il maestro David Krakauer. Questo primo importante incontro con la grande musica dovrebbe essere l’ inizio di una stagione culturale che avrà sicuramente altri importanti appuntamenti permanenti. "A Siena – ha commentato il nuovo assessore alla cultura Pierluigi Piccini – abbiamo istituzioni musicali che rappresentano un’eccellenza a livello internazionale, ma è anche vero che a Piancastagnaio esiste una scuola di musica e vi sono tantissimi giovani appassionati dei vari generi. È sembrato naturale – prosegue Piccini – iniziare un dialogo proficuo, per dare opportunità di confronto e di crescita a tanti cittadini e a un bacino che non si ferma al nostro comune".

"È un dialogo – conclude Piccini – pensato tra istituzioni per coinvolgere la nostra comunità, per richiamare un pubblico sempre più vasto e soprattutto valorizzare Piancastagnaio verso una produzione culturale importante e certamente di rilievo".

G.S.