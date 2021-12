Siena, 9 dicembre 2021 - Controlli del super green pass, scende in campo anche la Polizia Municipale. Come ci spiega Fabrizio Giannini, comandante dei vigili urbani di Sinalunga, tutto è nato da una disposizione del Ministero dell’Interno che attraverso una circolare trasmessa dagli organi provinciali periferici ha delegato anche il nostro Corpo per le verifiche di routine,...

Siena, 9 dicembre 2021 - Controlli del super green pass, scende in campo anche la Polizia Municipale. Come ci spiega Fabrizio Giannini, comandante dei vigili urbani di Sinalunga, tutto è nato da una disposizione del Ministero dell’Interno che attraverso una circolare trasmessa dagli organi provinciali periferici ha delegato anche il nostro Corpo per le verifiche di routine, rivolte in particolare per gli utenti dei servizi pubblici di linea, bar ed esercizi pubblici in genere. Abbiamo cominciato lunedì mattina da Piazza del Popolo di Bettolle con una ventina di controlli presso l’autostazione, crocevia di pullman, per e verso Arezzo, Montepulciano e non solo. E fortunatamente – spiega – tutte le persone in procinto di salire e quelle che scendevano erano in possesso della certificazione. Così come è andato tutto liscio, successivamente in due controlli su esercizi pubblici di Sinalunga, svolti nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. La sorpresa invece martedì mattina alla stazione ferroviaria di Sinalunga. Nel corso di un controllo a bordo di un pullman in partenza per Foiano della Chiana è stato sorpreso un cittadino extracomunitario, proveniente da Abbadia di Montepulciano, non in possesso del green pass. E’ stato invitato a scendere e sanzionato con un verbale di 600 euro come da recenti disposizioni ministeriali. Allo stesso modo abbiamo verificato l’autista del pullman che è risultato in regola. Il mezzo è ripartita con cinque minuti di ritardo e ciò nonostante abbiamo avuto il conforto morale da parte degli altri viaggiatori per quanto effettuato, in conformità con le recenti direttive che fortunatamente sembrano fare breccia nella popolazione. Continueremo costantemente con queste procedure – conclude Giannini – con l’augurio che tutti quelli che controlleremo sia in possesso di quanto necessario, a garanzia della loro e della salute degli altri".

Massimo Tavanti