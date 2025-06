Emergenza casa: attiva la svolta!. Villa Laura del Bello a disposizione

Avanti tutta nella lotta contro l’emergenza casa. La Giunta comunale di Poggibonsi ha approvato il progetto di fattibilità per realizzare l’ ‘housing first’ a Villa Laura del Bello. Nell’edificio donato all’amministrazione comunale dal professor Paolo Del Bello, medico chirurgo che a suo tempo tanto ha fatto per l’ospedale di Poggibonsi, troveranno posto appartamenti per le famiglie fragili. La riqualificazione di Villa Laura del Bello è stata finanziata con risorse del Pnrr a cui ha avuto accesso la Società della Salute presentando il progetto insieme a Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa. Calcolatrice alla mano, l’investimento ammonta a 472.000 euro. "Risorse – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio, Fabio Carrozzino- che abbiamo incrementato con uno stanziamento specifico del Comune per contenere l’aumento dei prezzi che rendeva la somma a disposizione insufficiente". "Un progetto bello, dalla forte natura sociale, e proprio per questo rispettoso della volontà del professore e coerente con la destinazione prevista dalla donazione - afferma l’assessora alle Politiche abitative e alle Politiche per la coesione sociale"- Enrica Borgianni. Il progetto prevede la ristrutturazione di parte dell’immobile in modo da ottenere spazi comuni, camere da letto e servizi indipendenti. "Sarà una ulteriore risposta a disposizione del territorio che, integrata con altri servizi presenti, potrà contribuire a dare una mano a chi si trova in difficoltà – aggiunge Borgianni - Una diversa opportunità per favorire l’inclusione aiutando persone e famiglie fragili attraverso soluzioni abitative temporanee e un sistema di presa in carico multiprofessionale. Accoglienza e accompagnamento". Il progetto di ‘housing first’ a Villa Del Bello è stato condiviso con la famiglia ed è stato presentato pubblicamente e contestualmente all’intitolazione dell’edificio a Laura del Bello, come previsto nei vincoli della donazione. "Un progetto utile alla comunità e adeguato all’immobile – conclude l’assessora - Un modello innovativo di intervento nell’ambito delle politiche abitative che aiuterà tutto il territorio nel contrasto a fenomeni di marginalità. Un aiuto per uscire dall’emergenza e intraprendere percorsi di recupero dell’autonomia. Un progetto in cui crediamo particolarmente e su cui andiamo avanti".