Elly Schlein in arrivo a Poggibonsi. La segretaria del Pd alla Ginestra

La politica nazionale approda a Poggibonsi nella campagna elettorale per le amministrative. Arriva oggi alle 16 a Poggibonsi, presso la Sala La Ginestra in via Trento, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, per sostenere la candidata sindaca Susanna Cenni per le comunali dei giorni 8 e 9 Giugno 2024. "Sono molto felice che Elly sia con noi. Sono sicura che sarà un bellissimo momento di confronto sulla città e con le persone", afferma Susanna Cenni.

Un appuntamento, per la cronaca, quasi in contemporanea con la presentazione, ad opera del centrodestra di Poggibonsi, del candidato sindaco Angela Picardi (in questo caso l’appuntamento è alle 17 nella sala conferenze dell’Hotel Alcide, in via Alessandro Volta, con la partecipazione anche degli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, Francesco MIchelotti, Tiziana Nisini, Alessandro Pallassini, Angelo Pollina, Manfredi Biotti). In previsione dell’incontro alla Ginestra, Susanna Cenni ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare "il popolo dei volontari che sta animando la sua campagna elettorale", si spiega dal Pd di Poggibonsi: "In tanti si stanno mobilitando grazie all’idea di città che portiamo avanti, mettendo al centro la cura e la partecipazione dal basso", aggiunge Susanna Cenni. Che si sofferma pure sul tipo di percorso che sta compiendo sul territorio, dopo l’evento inaugurale, sempre alla Ginestra, meno di un mese fa, il 22 febbraio. Cenni rivive così il cammino di questi giorni: "Una settimana fa abbiamo dato vita a ‘Futura’, la prima giornata di partecipazione per la stesura del programma. E siamo attivi con ‘Radioscarpa’, ovvero la nostra campagna di strada attraverso la quale stiamo dialogando con i cittadini. Adesso, con Elly Schlein, un ulteriore momento di condivisione". Si accende insomma il periodo di "preparazione" alla tornata amministrativa a Poggibonsi per la successione di David Bussagli nel ruolo di primo cittadino. Un poker di nomi per le candidature a sindaco: Susanna Cenni per il centrosinistra, Angela Picardi per il centrodestra, Loriano Checcucci per Rifondazione comunista. E poi la novità della lista civica Vivi Poggibonsi, che concorre con Claudio Lucii per la poltrona più ambita del Palazzo comunale. La contesa a quattro, in pratica, comincia adesso. Eppure, a giudicare dal susseguirsi di eventi, sembra già entrata nella fase cruciale.

Paolo Bartalini