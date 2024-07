Elly Schlein alla Festa de L’Unità: "Difendere sanità pubblica e lavoro"

Difesa della sanità e della scuola pubbliche, attenzione alle aree interne, stop con i "condoni fatti sulla pelle della gente onesta". La segretaria nazionale Pd Elly Schlein ha fatto tappa ieri sera alla Festa de L’Unità di Torrita di Siena, accolta dal sindaco Giacomo Grazi, dalla consigliera regionale Elena Rosignoli e dal segretario regionale Emiliano Fossi, che ha sottolineato "l’importanza del recente passaggio elettorale, con il risultato che tutti aspettavamo: far tornare il Pd al centro dell’agone politico, grazia a una battaglia chiara".

Temi ripresi anche dalla segretaria, che è partita dall’attenzione alle "aree interne e di montagna, dove molti cittadini sentono di non essere ascoltati: dobbiamo invece essere sempre presenti sul territorio , ricordando che l’unico modo per combattere lo spopolamento è portare i servizi".

Da qui gli elementi cardine dell’iniziativa politica del Pd: "Difendiamo la sanità pubblica dai tagli portati avanti dalla destra – ha detto Schlein –, perché la spesa sta scendendo fino al 6,1 per cento del Pil, meno di prima della pandemia, come se non avessimo imparato niente".

Su questo dice anche parole che sono ulteriore musica per le orecchie di chi abita da queste parti: "La sanità non deve essere solo quella ospedalocentrica delle città, ma anche quella del territorio e della prossimità". Ricordate anche le proposte per una legge nazionale sui caregiver e l’impegno per dedicare più risorse alla salute mentale.

Attenzione poi al lavoro: "Basta con la precarietà e lo sfruttamento – ha detto Schlein –, va rimessa al centro la sicurezza realizzando più controlli e poi vi chiedo uno sforzo per la legge di iniziativa popolare sull’introduzione del salario minimo, perché sotto i 9 euro all’ora non è lavoro. La proposta unitaria con le altre opposizioni punta anche a valorizzare la contrattazione collettiva".

Tra i temi del giorno, le oltre centomila firme contro l’autonomia differenziata grazie anche alle piattaforme on line ("una grande battaglia di civiltà"), il problema dell’emergenza climatica ("gli agricoltori sono le prime vittime"), la speranza della pace: "Per noi è un valore universale. Ora è necessario fermare il massacro di Gaza e poi far sì che anche i palestinesi possano avere un loro Stato dove vivere in pace e sicurezza".

Orlando Pacchiani