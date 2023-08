Elly Schlein a San Gimignano, la Segretaria Nazionale del PD in visita

Una presenza a sorpresa oggi a San Gimignano quella della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Oggi alle 19 la leader Dem sarà per la prima volta sotto le torri, protagonista al parco in Santa Chiara durante la tradizionale festa de ’L’Unità’. Una visita quasi improvvisa che il segretario locale del Pd e vicesindaco Niccolò Guicciardini e il gruppo dirigente avevano richiesto. Schlein sarà sul palco per condividere e illustrare alcuni temi di politica nazionale. "La Festa de L’Unità è partita nel migliore dei modi – spiega soddisfatto Guicciardini –. Siamo felici di offrire alla città un evento così importante della presenza della segretaria nazionale, che ringrazio per aver scelto San Gimignano come tappa in Toscana. La nostra – precisa – è una festa di popolo con 70 volontari, dove si uniscono socialità, politica, cultura, gastronomia e giochi". "Siamo orgogliosi di avere fra noi la segretaria Elly Schlein – il pensiero del sindaco Andrea Marrucci –. E’ un’occasione importante per rilanciare l’iniziativa politica del Partito democratico e costruire l’alternativa al Governo di destra". Alle 21,15 sarà presentato il libro ’Quale Pd. Viaggio nel partito di Elly Schlein’ di David Allegranti con Matteo Orfini, Niccolò Guicciardini. Il dibattito sarà coordinato da David Fulceri.

Romano Francardelli